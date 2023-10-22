الزمالك مواليد 2004 يهزم أورانج بثلاثية في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004 بثلاثة أهداف دون مقابل على نظيره فريق أورانج، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب مستضيف الأبيض، والتي تدخل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات دوري منطقة الجيزة، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الزمالك مواليد 2004 يهزم أورانج في دوري منطقة الجيزة

أحرز أهداف الزمالك في فريق أورانج كل من محمد أسعد الذي سجل "هدفين" ومحمود حسن هدف وحيد.

ويقود فريق الزمالك 2004 كل من؛ رفاعي محمد رفاعي مديراً فنيًا، و هشام إبراهيم و ناجي فضل و محمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إدارياً، محمد علام أخصائيا للتأهيل والإصابات، إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.