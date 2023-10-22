الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"العربية للتنمية الزراعية" تنظم دورة تحليل سلاسل المنتجات الزراعية

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الإقليمي بالمغرب العربي، اليوم الأحد ، الدورة التدريبية القطرية حول تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية. 

 

جاء ذلك ضمن البرنامج التدريب القطري للمنظمة بالدول العربية وفي إطار التعاون العربي مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.

 

 تستمر الدورة خمسة أيام متتالية وتستهدف تدريب 38 كادرا من كوادر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.

 

تهدف الدورة رفع من قدرات العاملين بالوزارة في مجال تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، ويتناول البرنامج التدريبي  مفهوم القيمة وتعريفها وتطور نظرية القيمة وتحليل أهميتها وسلاسل القيم وكيفية حسابها.

 

الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي مؤسسة أنشأتها جامعة الدول العربية لتطوير وتنمية الزراعة في الدول العربية وذلك رغبةً في إرساء كيانها الزراعي والاقتصادي وتأكيداً على أهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالاً اقتصادياً لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

"العربية للتنمية الزراعية"  تنظم دورة تحليل سلاسل المنتجات الزراعية 
الجريدة الورقية