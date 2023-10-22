"العربية للتنمية الزراعية"  تنظم دورة تحليل سلاسل المنتجات الزراعية 

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الإقليمي بالمغرب العربي، اليوم الأحد ، الدورة التدريبية القطرية حول تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية.

جاء ذلك ضمن البرنامج التدريب القطري للمنظمة بالدول العربية وفي إطار التعاون العربي مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.

تستمر الدورة خمسة أيام متتالية وتستهدف تدريب 38 كادرا من كوادر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجمهورية الجزائرية.

تهدف الدورة رفع من قدرات العاملين بالوزارة في مجال تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، ويتناول البرنامج التدريبي مفهوم القيمة وتعريفها وتطور نظرية القيمة وتحليل أهميتها وسلاسل القيم وكيفية حسابها.

الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية هي مؤسسة أنشأتها جامعة الدول العربية لتطوير وتنمية الزراعة في الدول العربية وذلك رغبةً في إرساء كيانها الزراعي والاقتصادي وتأكيداً على أهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالاً اقتصادياً لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.