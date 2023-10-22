بعد ترشحه لأفضل فيلم عالمى.. التفاصيل الكاملة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

انطلق الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، تأليف وإخراج محمد كردفاني يوم الأربعاء القادم، بعد ترشيحه لتمثيل السودان في جوائز أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ومن المقرر أن يقام عرض خاص للفيلم غدا قبل طرحه في دور العرض المصرية.

فيلم وداعا جوليا

تفاصيل فيلم "وداعا جوليا"

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها "أكرم"، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

فيلم وداعا جوليا

يشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة، وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.