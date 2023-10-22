الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد ترشحه لأفضل فيلم عالمى.. التفاصيل الكاملة للفيلم السوداني "وداعا جوليا"

فيلم وداعا جوليا
فيلم وداعا جوليا

انطلق الفيلم السوداني "وداعا جوليا"، تأليف وإخراج محمد كردفاني يوم الأربعاء القادم، بعد ترشيحه لتمثيل السودان في جوائز أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، ومن المقرر أن يقام عرض خاص للفيلم غدا قبل طرحه في دور العرض المصرية.

فيلم وداعا جوليا

تفاصيل فيلم "وداعا جوليا"

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب "منى"، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها "أكرم"، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه، كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيا للتطهر من الإحساس بالذنب.

فيلم وداعا جوليا

يشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف، وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، والممثل المخضرم نزار جمعة، وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

txt

فيلم أسرة في بعضينا ينطلق بتصوير مشاهده الأولى

مواد متعلقة

فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلاً غنائيًا بالإسكندرية

فيلم أسرة في بعضينا ينطلق بتصوير مشاهده الأولى

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. تأجيل اطلاق أغانٍ جديدة لمجموعة من نجوم الفن

تأجيل فيلم Deadpool 3 بسبب أزمة إضراب SAG-AFTRA

خيري رمضان يلقن نمبر وان درساً: بيلعب دور مش مقنع في وقت غلط
الجريدة الورقية