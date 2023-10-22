الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلاً غنائيًا بالإسكندرية

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة

 تطلق فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً غنائياً، وذلك يوم 16 نوفمبر القادم، تحت إشراف المايسترو على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

فرقة عبد الحليم نويرة

ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر منها "أنا المصرى، أهو ده اللى صار، الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام  لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

 

فرقة عبد الحليم نويرة 

من ناحية أخري، يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

فرقة عبد الحليم نويرة

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى "عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى"، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.

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