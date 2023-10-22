مدرب سيمبا وقائد الفريق يتحدثان عن مواجهة الأهلي بإستاد القاهرة..غدا

يحضر المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، وكابتن الفريق، غدًا الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب الدور ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

المؤتمر الصحفي لفريق سيمبا ظهر غد باستاد القاهرة

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيمبا في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة غدًا الإثنين في استاد القاهرة، حيث يتحدث المدير الفني وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام قبل مرانه الختامي بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويتأهل الفائز من الأهلي وسيمبا لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى.