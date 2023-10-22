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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. تأجيل اطلاق أغانٍ جديدة لمجموعة من نجوم الفن

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أعلن مجموعة من الفنانيين عن تأجيل طرح أغانيهم الجديدة التي كان من المفترض اطلاقها خلال هذه الأيام من شهر أكتوبر، لكن تضامنهم مع أحداث غزة والهجوم العنيف الذى ارتكبه المحتل على الأراضى الفلسطينية. 

 

رامى جمال 

رامى جمال 

قام الفنان رامى جمال بتأجيل اطلاق أغانيه الجديدة الذى كان قد أعلن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن قرب طرح أغنيته الجديدة التي بعنوان "جيت متأخر".

مصطفى حجاج 

مصطفى حجاج 

كما تضامن الفنان مصطفى حجاج مع شعب فلسطين، بعدما انتهى من تسجيل أحدث أغانيه وكان منتجه هانى محروس قد صرح بطرحها خلال منتصف أكتوبر لكن تم تأجيلها دعماً مع القضية الفلسطينية إلى موعد سوف يتم تحديده فيما بعد.

شاندو 

شاندو 

تضامن ايضاً الفنان شاندو مع القضية الفلسطينية، بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " فيكى حاجة مش عادية " وكان مقررًا أن يطرحها خلال شهر أكتوبر لكنه قرر تأجيلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني أيضًا.

 أبو الليف 

 أبو الليف 

وكان الفنان أبو الليف قد قال في تصريحات إنه سوف يطرح أغنية جديدة بعنوان "الدنيا بنك" تحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجآت لكن تم تأجيلها أيضًا.

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