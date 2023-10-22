"وأنت في البيت" خطوات استخراج قيد عائلي

تخفيفًا على المواطنين أتاحت الدولة استخراج القيد العائلي إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية، بخطوات بسيطة، وذلك حرصًا منها على تسهيل إجراءات الخدمات وتوفير الوقت على المواطنين دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لإتمام تلك الخدمات.

وفي السطور الآتية نوضح خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيًا:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من الرابط .

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

اختيار أيقونة استخراج قيد عائلي.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيًا

أن يكون قد تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقة الرقم القومي لمن هم أكثر من 16 عاما.

أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في البطاقا الشخصية للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

أن يكون مقدم طلب استخراج القيد العائلي هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

أن يقوم مقدم الطلب بكتابة بيانات الأسرة كاملة.

أن يكون مقدم طلب استخراج قيد عائلي سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب على المتقدم كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

رسوم استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

تبلغ رسوم استخراج قيد عائلي إلكترونيًا 65 جنيهًا مصريًا.