مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني اليوم،Barcelona vs Athletic Bilbao match يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، غدًا الأحد وسيحاول الفريق الكتالوني تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر يلا شوت في الدوري الإسباني اليوم

الفرصة سانحة أمام كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز لتذييل الفارق مع المتصدر ريال مدريد لنقطة واحدة حال الفوز على النادي الباسكي، بعد تعادل الميرينغي مع إشبيلية 1-1.

ويدرك برشلونة صعوبة المهمة المنتظرة بالنظر إلى البداية الجيدة لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي بعد أن حققت 17 نقطة تحتل بها المركز السادس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا

يحتل برشلونة المركز الرابع في الترتيب حاليًا برصيد 21 نقطة، ويتبعه جيرونا في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 25 نقطة بعد تعادله في الجولة السابقة مع إشبيلية. ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بـ 22 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو.

ملعب مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو بلباو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني عبر قنوات: -

beIN Sports HD 1

Setanta Sports 2 Eurasia HD

ITV 4

TV2 Sport Premium 1 HD

Premier Sports 1 HD

beIN Sports 2 FR

Canal + Sport Polska

Digi Sport 3 HD Romania

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 1 HD SLV

LaLiga TV Bar

Nova Sports 4 HD

Eleven Sports 2 Belgium

Sportkanalen

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Max Sport 4 HD

Arena Sport 6 HD Croatia

Spiler 2 TV

SuperSport LaLiga HD

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

DAZN LaLiga

