الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات ينفذان ندوات تعريفية لريادة الأعمال بـ8 محافظات

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب(الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ندوات تعريفية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ٨ محافظات بواقع عدد 60 مستفيد في كل ندوة بكل محافظة للمرحلة العمرية من (٢١-٤٥) عام.



وتم تنفيذ النوات في مركز شباب كفر مناقر بمحافظة القليوبية، ومركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ومركز شباب الزهور بمحافظة بورسعيد، ومركز شباب ناصر بمحافظة الشرقية، وداخل ديوان عام محافظة المنوفية، ومركز شباب الحوار بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ستاد دمياط بمحافظة دمياط، وداخل ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت التدوات التعرف على طرق تقديم الخدمات وكيفية الحصول عليها، والدور الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات للشباب، والشروط الواجب توافرها لدي الشباب للحصول علي الخدمات، والمرحله السنية المطلوبه للاستفادة من الخدمات المقدمه من الجهاز.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يولي اهتماما كبيراً بريادة الاعمال، وهو ما تم تنفيذه من خلال عقد العديد من الندوات التعريفية لريادة الأعمال ليتمكن الشباب من التعرف علي الخدمات الغير مالية، وكيفية تحويل الشباب الي شباب مستثمر ومنتج وقادرة علي بناء الافكار ليصبحوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات، علاوة علي التعرف علي الخدمات المقدمه للشباب من جهاز تنمية المشروعات، وتوفير خدمات التسويق الالكتروني، فضلاً عن تقديم التدريبات الحرفيه للشباب والفتيات حتي يتيح لهم فرصة للعمل وعمل دخل ثابت للحد من مشكلة البطالة.



