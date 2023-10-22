رياضيون رفضوا الاحتفال تضامنًا مع فلسطين

حرص اللاعبون العرب على دعم فلسطين خلال خوضهم مبارياتهم في الفترة الماضية، للتضامن معهم ضد العدوان الصهيوني الغاشم.

جاء على رأس اللاعبين العرب الذين رفضوا الاحتفال تضامنًا مع الشعب الفلسطيني النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بعدما رفض الاحتفال بهدفيه في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد.



صلاح

ثلاثي عربي:

كما رفض عمر مرموش، والتونسي إلياس السخيري الاحتفال بهدفهما بعد التسجيل مع فرانكفورت في شباك هوفنهايم في مسابقة الدوري الألماني.



والتقطت عدسات الكاميرات وقوف مرموش والسخيري، والجزائري فارس شعيبي قبل بداية المباراة خلال دقيقة الحداد التي فرضها الاتحاد الألماني قبل بداية المباريات، وقرأ الثلاثي العربي الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.



السخيري ومرموش وشعيبي

كما رفض السباح المصري عبدالرحمن سامح، الاحتفال بعد حصده الميدالية الذهبية التي حققها سباق 50 متر فراشة في منافسات بطولة العالم للسباحة والتي أقيمت باليونان، ذلك بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا بزمن مصري جديد وهو 23.04 ثانية، متفوقًا على سباحين عالميين.



وصرح عبدالرحمن سامح، بعد حصده الميدالية الذهبية أنه لن يحتفل بالتتويج وأخوتي يتم قتلهم يوميًا في فلسطين.

كما رفض الداغستاني إسلام ماخاشيف بطل العالم بالفنون القتالية "يو إف سي" الاحتفال في بطولة العالم المقامة في الإمارات، تضامنًا مع فلسطين في ظل القصف من الكيان الصهيوني عليهم، وصرح قائلًا:" لن أحتفل و هذا ما يحدث في فلسطين، أوقفوا هذا! ".