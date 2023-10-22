تأجيل فيلم Deadpool 3 بسبب أزمة إضراب SAG-AFTRA

تأجيل فيلم Deadpool 3 الذى يقوم ببطولته كل من ريان رينولدز وهيو جاكمان، ولن يطرح كما كان مقررًا له في العام الجارى، وذلك بعدما أعلن أحد المواقع الأجنبية عن أن الجزء الثالث من العمل الشهير لن يتم تصوير نصفه حتي الآن، وبالتالي بات صعبًا للغاية معرفة موعد عرضه.

فيلم Deadpool 3

أبطال فيلم Deadpool 3

من ناحية أخري، جدير بالذكر أن هناك بطل آخر سينضم للعمل، وهو بطل سلسلة أفلام Harry Potter دانييل رادكليف محادثات حول "دور سري" في فيلم Deadpool 3، العمل المؤجل من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز، والذي سيطرح في دور السينما في 6 سبتمبر 2024 ومن إخراج شون ليفي.

ولم يتم الكشف بعد عن أي شيء بخصوص نوع أو مستوى الدور الذي قد يلعبه رادكليف في الفيلم، وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال Deadpool 3 بسبب اضراب SAG-AFTRA بعد انضمام بعض من فريق العمل إلى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

فيلم Deadpool 3

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم "Deadpool 3" بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس Deadpool و Wolverine ، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003 "Daredevil" وفيلم Spinoff لعام 2005 "Elektra".