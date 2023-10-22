الشباب والرياضة والري تستكملان حملة SAVE WATER

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ حملة (SAVE WATER) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والتي انطلقت من محافظة بورسعيد، وصولًا لمحافظة الشرقية، بمشاركة 100 مستفيد، حيث تم تنفيذ ندوتين بمركز شباب ناصر.



ومن جانبها أكدت منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة العمل على التوسع في تنفيذ هذه الحملة لتصل جميع محافظات مصر، لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.