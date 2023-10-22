نجوم الفن مع الهلال الأحمر لجمع التبرعات لـ قطاع غزة.. آخرهم زينة وتوأمها

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير، في حملات تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وساهموا في مساعدة الهلال الأحمر المصري لجمع تبرعات الدعم لـ أهالي غزة، بعد عملية الهجوم الشرشة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عقب عملية طوفان الأقصي.

وشاركت النجمة زينة جمهورها ومتابعيها بعدة صور لها برفقة توأمها ،في أول ظهور لهما، وذلك خلال تطوعها في الهلال الأحمر المصري للمساهمة في المساعدات والمساندات التي تذهب إلى قطاع غزة.

إذ نشرت النجمة زينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صور وعلقت عليها قائلة:" أحلي حاجة حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية الهلال الأحمر، مش بس أن عز وزين كانوا معايا.

واستكملت حديثها قائلا:" أحلي حاجة أننا أول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لأخواتنا في فلسطين، ألف حمد وشكر لله، تجربة لن ننساها أنا وولادي.. واللي يقدر يروح وياخد ولاده ويتبرع .. لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا".

واختتمت زينة حديثها :"شكرا جمعية الهلال الأحمر المصري على مجهودهم ، شكرا لكل الشباب والشبابات المتطوعين ، تحيا مصر ، مصر وغزة.

كما شركت لنجمة الشابة مايان السيد عدة صور مع نجوم خلال وجودهن مع جمعية الهلال الأحمر.

إذ نشرت مايان السيد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" هورها مع النجمة علا رشدي وأية سماحة ، مريم الخشت ، ركين سعد ، داليا شوقي، رنا الرئيس، هند عبد الحليم ،أمام غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري.

كما شاركت النجمة ياسمين صبري فيديو لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، خلال تواجدها مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

إذ علقت النجمة ياسمين صبري على الفيديو قائلة:"وعلقت قائلة: “‎شكرًا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع.. ‎اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية”.

فيما طالب الفنان تامر حسني متابعيه بالمشاركة في جهود إغاثة أهالي غزة، وذلك عبر صفحته على موقع “انستجرام”.

ونشر تامر حسني رسالة قال فيها: “تبرعوا للهلال الاحمر المصري لمساندة إخواتنا وأطفالنا وأهالينا.. المرة دي أكتر من أي مرة ارجوكم ارجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء و بأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش”.

من جانبها، شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو لها خلال تعبئة بعض المواد الغذائية استعدادًا لإرسالها لفلسطين، وعلقت قائلة: “بناشد أي شخص يتواصل مع قسم التبرعات في الهلال الأحمر لجمع تبرعات لأهلنا”.