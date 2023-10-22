شباب الأهلي ضيفًا على المحلة بدوري الجمهورية

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام 2003 ، مساء اليوم الأحد خارج ملعبه نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين بالمحلة، لحساب منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.



ويخوض فريق شباب الأهلي اللقاء عقب فوزه خلال الجولة السابقة على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف.

ويلعب الأهلي ، ممتلكًا في رصيده ١٨ نقطة، بعدما فاز في ٦ مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، مسجلًا ١٤ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

الأهلي وسيمبا التنزاني ..

وعلى صعيد الفريق الأول بالقلعة الحمراء ، يلتقيالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ، لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي



كان مجلس إدارة الأهلي ، قد تقدم بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية ، لعرض إمكانية الموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.