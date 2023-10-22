موعد مواجهة الأهلي وصن داونز المحتملة في الدوري الأفريقي

في مواجهة محتملة تحمل طابعًا خاصًا ، يواجه الأهلي حال نجاحه في حسم التأهل على حساب سيمبا التنزاني ، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي حال نجاحه هو الآخر في حسم التأهل أمام بترو أتليلتكو الأنجولي.





ويلتقي الفريقان “الأهلي وصن داونز” ، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تنطلق في نسختها التاريخية الأولى ، بإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

ومن المنتظر إقامة لقاء الذهاب بين الفريقين مساء يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري ، على أن تكون مواجهة الإياب 1 نوفمبر المقبل.

وقطع الفريقان شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى نصف النهائي ، بعد تعادل الأهلي أمام سيمبا في تنزانيا بثنائية لكل منهما في ذهاب ربع النهائي ، وفوز فريق صن داونز على بترو أتليتكو في أنجولا بثنائية من دون رد.

إياب الأهلي وسيمبا ..

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني ، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ، لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي



كان مجلس إدارة الأهلي ، قد تقدم بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.