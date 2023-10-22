إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالخارجة

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة البرمودي بجنوب مدينة الخارجة. تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

من بين المصابين نهلة زكريا خليفة، والتي تبلغ من العمر 33 عامًا، والطفل محمد رمضان مصطفى البالغ من العمر 10 أعوام. كما أصيبت شهد عبد الرحيم محمد أحمد، التي تبلغ من العمر 16 عامًا، وبدرية عبده ضاحى محمد، التي تبلغ من العمر 36 عامًا. وشملت الإصابات أيضًا مروان عصام عبد العال البالغ من العمر 29 عامًا، وابتسام محمد حس (40 عامًا)، وضحية محمد عبد العال البالغ من العمر 47 عامًا، بالإضافة إلى فاطمة محمد رشوان، التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

لم يتم الكشف عن حالة المصابين بعد، ولكن تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في المستشفى. ويعزى سبب الحادث إلى أسباب قيادة غير آمنة أو السرعة الزائدة، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن التحقيقات التي تجري حتى الآن. يجب على السائقين الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر على الطرق العامة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.