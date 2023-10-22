الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح متضرري الشعب الفلسطيني وللمزكي أجران

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تلبية نداءات مبادرات دعم الشعب الفلسطيني بإيصال المستلزمات الطبية والغذائية إليه هي واجب الوقت في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها.

أوضح الأزهر للفتوى، أن تلبية نداءات مبادرات الدعم من أهم حقوق المسلم على أخيه، وإعانة له على صموده في وجه هذا الاحتلال المعتدي الغاشم.

إخراج الزكاة للشعب الفلسطيني المتضرر

أضاف الأزهر للفتوى، أنه يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي، وللمزكي أجران، أجر زكاته وأجر إغاثة أخيه الملهوف، ونصرة صموده وقضيته العادلة.

واستشهد الأزهر للفتوى بما روي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا»، [أخرجه الطبراني في الأوسط].