حركة ترقيات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من :-

١- المهندس / مروان محمد غالب ( لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات )

2- المهندسة / هناء الطنطاوي ابراهيم (لشغل وظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري )

3- المهندس / رضا سعيد محمود نصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لتخطيط الشبكات )

4- المحاسب / فرج عبدالخالق حسني ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات قليوب )

5- المحاسب / نبيل محمد ايمن عصر ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية المركزية )

6- المحاسب / ياسر عبدالمقصود منصور محمد ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون التجارية لهندسات أشمون )

7- محمد حلمي عبدالحميد ابو طالب ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للفتوى والعقود والتظلمات )

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .

