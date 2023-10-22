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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

صيدلة حلوان تنظم يوم لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد

حفل صيدلة حلوان
حفل صيدلة حلوان

نظمت كلية الصيدلة في جامعة حلوان حفل استقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعي الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للطلاب الوافدين، مثل توفير سكن مناسب ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهم.

تقديم عرض عن صيدلة حلوان

وأفادت جامعة حلوان في بيان أن مكتب الوافدين بكلية الصيدلة نظم يوم لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الاحتفال قام مكتب الوافدين بالكلية بتقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

وأشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية إلي حرص الكلية وتماشيا مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتسهيل إقامتهم في مصر وحرص إدارة الكلية على التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين وتذليل أى عقبات تواجههم أثناء الدراسة بالكلية.

وأشرف على تنظيم حفل الاستقبال الدكتورة شاهندة محجوب معاون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا صفاء معاون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسقي الوافدين بالكلية وحضر الاستقبال أعضاء مكتب الوافدين من كل الاقسام العلمية بالكلية.

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