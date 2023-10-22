حقوق جنوب الوادى تنظم حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم، وحرصا من الجامعة والكلية على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لشعب فلسطين الشقيق، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد الكلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار "عكاوى"، إلى أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية .

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة جنوب الوادى بكافة منسوبيها، تقف خلف القيادة السياسية لدعم فلسطين ، مشيرا إلى أن حملات التبرع بالدم مستمرة بمختلف كليات الجامعة لمساعدة الاشقاء فى غزة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن عملية التبرع شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا، أن الكلية وطلابها يدعمون الأشقاء الفلسطينيين، لافتا أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والعاملين بالكلية، للتبرع بالدم، دعما منهم للشعب الفلسطيني .

ومن جانبه، أشاد دكتور عباس مصطفى عباس المنسق الأكاديمى ومنسق الأنشطة الطلابية، بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالتبرع من كافة كليات الجامعة.

وكان الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد تفقد أعمال حملة التبرع بالدم، وثمن الإقبال الكبير من جانب الطلاب، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية بقنا والدكتور محمد همام.