واصل أعضاء مجلسي نقابة المحامين شمال وجنوب أسيوط احتجاجهم في مجمع محاكم أسيوط، حيث قاموا بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الوقفة كتعبير عن رفضهم للاعتداء العنيف الذي يتعرض له غزة على يد إسرائيل، وأيضًا رفضًا لتهجير الشعب الفلسطيني.

قام المحامون برفع شعارات مناهضة للكيان الإسرائيلي ومنددة بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. فيما رددوا هتافات قوية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين، ورغبتهم في تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.

ومن بين الهتافات التي رددوها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، يا فلسطين يا فلسطين قوة وعز ليوم الدين" و "لا لتهجير الفلسطينيين".

يأتي هذا الاحتجاج كجزء من الحراك العالمي المناهض للاحتلال الإسرائيلي وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة. ويعكس رفض المحامين استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يسفر عن مئات الضحايا الفلسطينيين، بينهم الأطفال والنساء، ويسعون من خلال هذه الوقفة إلى إيصال صوتهم والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش الكريم وتقرير مصيرهم بأنفسهم.

تعد هذه الوقفة الاحتجاجية جزءًا من سلسلة فعاليات يقوم بها مختلف القطاعات المجتمعية والنقابية والسياسية والثقافية والطلابية حول العالم تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، فمن خلال هذه الفعاليات، يعبر المشاركون عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي ودعمهم لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحقوق مشروعة.

يرأس هذا الحراك العالمي المطالب بنهاية الاحتلال الإسرائيلي وإقامة العدالة والسلام في المنطقة، قضية فلسطين العادلة التي تسعى إلى إنهاء الاضطهاد والاحتلال وعنف الاستيطان المتصاعد.

وبينما يستمر النقابيون في التظاهر والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، فإنهم يأملون أن تتحقق العدالة والسلام في الشرق الأوسط في المستقبل القريب.

وقفة احتجاجهم للمحامين بمجمع محاكم أسيوط دعما للشعب الفلسطيني

وقفة احتجاجهم للمحامين بمجمع محاكم أسيوط دعما للشعب الفلسطيني

وقفة احتجاجهم للمحامين بمجمع محاكم أسيوط دعما للشعب الفلسطيني