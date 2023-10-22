محافظ القليوبية يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالرملة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال توسعة المرحلة الثانية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالرملة التابعة لمركز ومدينة بنها وتخدم عدد من قرى المركز والتي تتكون من مرحلتين مرحلة أولى بطاقة ٧٠ ألف متر٣/يوم تم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وهي القائمة بأعمال التشغيل وتخدم قرى مركز بنها من بينها قري الشموت، وميت عاصم، وكفر سندنهور، وكفر الجزار، وبطا، وورورة، وطحلة، وكفر طحلة، ودجوي، وميت العطار، والرملة.

وتفقد المحافظ توسعات المحطة بالمرحلة الثانية والتي ستعمل بطاقة ٧٠ ألف متر٣/يوم لتصبح الطاقة الكلية ١٤٠ ألف متر٣/يوم وبلغت التكلفة الكلية للتوسعات ١٤٠ مليون جنيه وشدد المحافظ بضرورة دفع الأعمال والانتهاء منها وتسليمها آخر الشهر الجاري.

جدير بالذكر أنه تم تأخر الانتهاء من تشغيل توسعات المحطة لتعثر الشركة المنفذة حيث تم سحب الأعمال منها وتكليف شركة قها للصناعات الكيماوية لاستكمال المشروع وتم الانتهاء منه وجارِ أعمال نهو الملاحظات والتسليم الابتدائي.