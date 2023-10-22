غدًا.. اطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر غدًا برعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويُشار إلى أن المشروع سيتضمن أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD .

ويحدد المشروع عدد من الأهداف وهي:

إنشاء مراكز الغذاء الخضراء في مصر تتميز بمواصفات عالمية.

توفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت.

تقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظة لأخرى للحد من الهدر.

الحد من ارتفاع تكاليف النقل، بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتأتي المبادرة المصرية في أطار خطة عالمية لمواجهة أزمات نقص الغذاء، حيث يواجه العالم زيادة كبيرة في عدد السكان الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم 10 مليارات شخص بحلول عام 2050. ولذا، يتعين علينا زيادة الإنتاج بنسبة 50 في المائة من الأغذية لإطعام الجميع بشكل كافٍ. والسبيل الوحيد لبلوغ هذه الغاية هو زيادة إنتاجية المحاصيل، بفضل العلم والابتكار."