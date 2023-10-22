ميلان ويوفنتوس.. موعد الصدام المشتعل بالكلاسيكو الإيطالي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سان سيرو"، حيث يحتضن القمة الكروية المشتعلة بين فريقي ميلان ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة ميلان ويوفنتوس المرتقبة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، وبالتحديد قناة أبو ظبي سبورتس بريميوم 1 بتعليق المُعلق المصري المُميز بلال علام.

ترتيب ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

يملك ميلان 21 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي جمعها من 8 مباريات، ويسعى الروسونيري لتحقيق الفوز على السيدة العجوز من أجل مواصلة التمسك بصدارة المسابقة في ظل المنافسة الشرسة مع الإنتر.

حيث حقق الروسينيري 7 انتصارات وتعرض لهزيمة وحيدة، بينما سجل لاعبيه 16 هدفًا، وتلقت شباكهم 8 أهداف.

فيما يملك يوفنتوس رصيد 17 نقطة جمعها 8 مباريات أيضًا، وسيحاول فريق السيدة العجوز إحراج ميلان علي ملعبه وخطف الثلاث نقاط لمواصلة الصعود نحو الصدارة.

حيث تمكن فريق يوفنتوس من تحقيق الانتصار بـ 5 مباريات، وتعادل في مناسبتين، وهُزم في لقاء، بينما أحرز نجومه 14 هدفًا، وتلقت شباكهم 6 أهداف.