موعد إستلام مجلس لبيب نادي الزمالك والاجراءات المصاحبة

فازت القائمة الموحدة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بانتخابات القلعة البيضاء، والتي اقيمت الجمعة الماضية، في مقر النادي بميت عقبة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

ولم تكن هناك منافسة قوية وشرسة خلال فرز الأصوات، لكن المنافسة الحقيقية كانت على مقعد نائب الرئيس بين الثنائي هاني العتال وهشام نصر، لكن الأخير نجح في حسم النتيجة لصالحه في أخر لحظات الفرز.

نتائج القائمة الموحدة الفائزة بانتخابات الزمالك

حصل حسين لبيب الفائز بمنصب الرئيس على أعلى الأصوات بـ 15229 صوتًا، بينما جاءت أرقام هشام نصر على مقعد نائب الرئيس بـ 9483 صوتًا.

فيما فاز حسام المندوه بمقعد أمين الصندوق، بعدما حصل على أعلى عدد أصوات بـ12431 صوتًا.

وعلى صعيد الأعضاء فوق السن، فحقق أحمد سليمان 15433 صوتًا، وهانى برزى 12240 صوتًا، وحسين السيد 10628 صوتًا، وعمرو على أدهم 10772 صوتًا، ومحمد طارق 10741 صوتًا، هانى شكرى 12011 صوتًا.

فيما جاء عدد أصوات الفائزة بمقاعد تحت السن، كالتالي: نيرة الأحمر 14202 صوتًا، وأحمد خالد حسانين 13617 صوتًا، ورامى نصوحى 11039 صوتًا.

متي يتسلم لبيب وقائمته نادي الزمالك

استلم مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي بعد فوزه في الانتخابات، حيث بدأ المجلس في عمله بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

وينتظر مجلس الإدارة إرسال اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، النتيجة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وذلك لاعتمادها بشكل رسمي، والتي من المتوقع أن تكون خلال ساعات من الاَن، بموجب محضر رسمي.

وكانت اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني قد سلمت نادي الزمالك لمجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، بعد فوزه هو وقائمته بالكامل بالانتخابات.

وسيبدأ مجلس لبيب بمعرفة المشاكل التي تواجه النادي على صعيد الألعاب الرياضية بالكامل، ومن ثم البدأ في حلها في أسرع وقت ممكن.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب حاضرًا خلال مواجهة الزمالك أمام سموحة، والتي أنتهت بفوز الأبيض بنتيجة كبيرة 5/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.