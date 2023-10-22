محمود منصور: كلمة السيسي بقمة القاهرة للسلام أكدت الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة القاهرة للسلام، ، بحضور زعماء وقادة العالم، جاءت تعبيراً عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحملت العالم مسئولية ما يحدث تجاه ما يحدث من اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قمة القاهرة للسلام، تؤكد أن الدبلوماسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية، ووضعها أولوية عاجلة، مضيفاً أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة شهدت تأييدًا كبيراً من جميع قيادات وزعماء العالم المشاركين فى القمة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الكلمة جاءت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال وحمل العالم مسئولية ما يحدث، وهو ما يتطلب تضافر دولي لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور، أن الكلمة حملت العديد من الرسائل الهامة التي توضح الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي أن تصفية القضية دون حل عادل للشعب الفلسطيني لن يحدث على حساب مصر، وبإرادة كاملة من الشعب المصري.

وانطلقت أمس قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.

شارك فيها نحو 34 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشؤون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.