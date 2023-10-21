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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. وجدي زين الدين: "قمة القاهرة للسلام أكدت رفض مصر لمخطط تصفية القضية الفلسطينية"

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

وصف د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، خروج المصريين أمس في شوارع وميادين مصر أمس لنصرة القضية الفلسطينية ورفض مخططات تهجيرهم لسيناء بالشكل المشرف، لافتًا إلى أنها تعكس طبيعة الشعب المصري الذي يحب فلسطين وتتحطم عنده أي مخططات لهدم الدولة.


 أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة من مصر”، تقديم الإعلاميين شريف الحسيني وأميرة يحيى، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل واضحة في قمة القاهرة للسلام اليوم، التي أكدت دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية وإحلال السلام ووقف الآلة العسكرية البشعة، التي تستخدم ضد الفلسطينيين.

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 أشار إلى أن الرئيس وضع خريطة طريق واضحة لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة تعتمد على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين ووصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق على الإطلاق ورغم ما يحدث على الجانب الآخر من قصف من أجل العرقلة نجحت مصر في إيصال المساعدات اليوم.

 نوه إلى أن قمة القاهرة للسلام أكدت رفض سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والتصدي للتهجير والتوطين المرفوض من كل الأطراف، ومنع التفكير في تصفية القضية الفلسطينية، واللجوء لمفاوضات السلام وتفعيل حل الدولتين.

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