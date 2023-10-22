محافظ أسيوط يتابع التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، التشطيبات النهائية التي يجرى تنفيذها بمقر مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق السيطرة الكاملة والإرتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية وبما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

حيث تفقد المحافظ أعمال التشطيبات بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وتابع نسب التنفيذ مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ ونهو التشطيبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشاؤه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية فضلًا عن الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التي تغطي كافة مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

وأعلن اللواء عصام سعد عن تقديمه لكافة سبل الدعم للانتهاء من الأعمال في المركز ليدخل العمل داخل منظومة الشبكة الوطنية ويقدم خدماته لكافة محافظات الصعيد ويساهم في تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.

يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.