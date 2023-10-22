إلغاء حفل ماجد المهندس تضامنًا مع فلسطين

الغى المطرب ماجد المهندس، حفله الغنائي الذى كان من المقرر إحيائه بدولة الكويت، يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر الجارى، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعبها.

آخر أعمال المطرب ماجد المهندس

وكان طرح مؤخرًا النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو.

وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وتقول كلمات الأغنية :-

أنتي الحب الأبدي وروح الروح

بنظرة وحدة بيه تردي الروح

إيدي بإيدك وين نروح نروح

أنت أماني وعوضي من الأيام

بس بحضنك أقدر أغفى وأنام

حبك جنة وأحلى من الأحلام

هو هذا حب حياتي اللي اتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

أدفع عمري كله حتى أعيش وياه

أول مرة أعيشه هالاحساس

عاشق من أطرافي لحد الراس

مثل الهوى احتاجه أنتي الأنفاس

أنت جناحي وبيك اتمنى اطير

بدونك والله ما حس إني بخير

إني بحضنك واللي يصير يصير