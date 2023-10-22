الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الأطباء يكشف تفاصيل إرسال متطوعين إلى غزة (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء في مصر، اليوم الأحد، وجود تنسيق مع قطاع غزة لبدء إرسال طواقم طبية مصرية لمساعدة المصابين بعد قصف قوات الاحتلال المستمر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “ten”، اليوم الأحد، أن هناك دورة تدريبية لمدة يوم واحد بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لمعرفة كيفية التعامل واتخاذ الحماية اللازمة خلال فترة الحرب.

وأوضح أن كل الأطباء المصريين الذين يذهبون إلى قطاع غزة لعلاج المصابين هم أطباء متطوعين ولا يتلقون أي نوع من أنواع المقابل المادي.

وذكر أن التنسيق مع قطاع غزة يشمل تحديد أعداد الأطباء وتخصصاتهم، وذلك لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

ويأتي هذا التحرك المصري تأكيدًا على التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، وحرص مصر على تقديم المساعدات الطبية للمصابين في قطاع غزة.

سقوط 4385 شهيدا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 

أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حصيلة جديدة لوفيات قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوعين، مبينة استشهاد 248 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 56 بمناطق جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: "ارتقى 248 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 56 شهيدًا بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة".

وأشار البيان إلى أنه "بلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، 4385 شهيدا منهم: 1756 طفلًا و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطنًا".

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