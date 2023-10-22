موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يسعى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر طبقًا صرف لما حددته وزارة المالية، حيث يبدأ صرف المرتبات، بداية من يوم الاثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري.

الجهاز الإداري للدولة

وتتواصل عملية الصرف لمدة 6 أيام ليكون آخر موعد للصرف في يوم 29 من الشهر الجاري، فيما يتم صرف متأخرات ومستحقات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.