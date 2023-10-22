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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

صورة أرشيفية إسعاف
صورة أرشيفية إسعاف

لقي شخص مصرعه، وإصابة 13 آخرين اليوم الأحد إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الجديد الطريق الجديد بعد ابوزنيمة 15 ك اتجاه رأس سدر. بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الجديد الطريق الجديد بعد ابوزنيمة 15 ك اتجاه رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء. وتم الدفع بـ9 سيارات إسعاف.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 13 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

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