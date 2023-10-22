حسام حسن يقترب من تدريب البنك الأهلي .. واتهامات بسبب "الصفقات"

يقترب نادي البنك الأهلي من التعاقد مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للقبرصي بابا فاسيليو الذي خسر أربع مباريات متتالية منذ انطلاق الدوري والتي لم تحدث منذ صعود الفريق لدوري الأضواء قبل 3 مواسم، و دون رصيد من النقاط

وتلقى الفريق البنكي الهزيمة الرابعة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي، ويحتل المركز الأخير بجدول الدوري دون أي رصيد من النقاط.

وفي حال التعاقد مع حسام حسن سيشترط اختياره للجهاز المعاون له، بجانب توأمه إبراهيم حسن كمدير للكرة، مايعني إقالة كريم حسن شحاتة والذي تم استبعاده من قبل ثم عاد ثانية.

وتواجه إدارة النادي اتهامات لتعاقدها مع أكثر من صفقة في الميركاتو الصيفي الأخير كلفت خزينة النادي أموالًا لضم عشرة لاعبين، وكشفت هذه الصفقات عن الفشل في الرؤية وغياب العين الخبيرة في اختيار لاعبين قادرين على وضع النادي في مكانته التي يستحقها

وحقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره البنك الأهلي بثلاثة لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء لصالح إنبي، حيث سجل الفريق البترولي هدفين منهم عن طريق أحمد خليل وزياد كمال، فيما أهدر الركلة الثالثة.

وأحرز أحمد عبد الفتاح مدافع إنبي هدف المباراة الوحيد لفريق البنك الأهلي بالخطأ في مرماه ،واختتم أهداف المباراة محمد ناصر في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البترولي بثلاثة أهداف لهدف.

رفع فريق إنبي رصيده للنقطة الرابعة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد البنك دون نقاط بالمركز الأخير.