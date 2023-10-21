أعراض لمرض سرطان الكلى لا تظهر في المراحل المبكرة

يحذر الأطباء عن أن أي أعراض لمرض سرطان الكلى غالبا لا تظهر في مراحله المبكرة، فقد تظهر بعضها مع تطور المرض، مثل دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن غير مبرر.

أعراض سرطان الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس" البريطاني، من المهم أن نفهم أن الأعراض المذكورة لا تشير دائمًا إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم، لذا يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

يبدأ سرطان الكلى بحدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا، تحدث غالبًا نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم.

ولا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن، ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، أبرزها الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي المزمن، بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي للإصابة بسرطان الكلى.