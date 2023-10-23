دوري مراكز شباب الوادي الجديد .. نتائج مباريات الدور الثاني للمجموعة الرابعة

أقيمت مباريات الدور الثاني للمجموعة الرابعة في دوري مراكز الشباب في النسخة العاشرة بالوادي الجديد على أرض ملعب مركز شباب الفرافرة في قطاع شباب الفرافرة بين فريقي مركز شباب الفرافرة وفريق مركز شباب الجهاد.

وكما اقيمت المباراة الثانية على أرض ملعب مركز شباب بدخلو بين فريقي مركز شباب عزب القصر وفريق مركز شباب المعسكر، وتأتي المباراة الثالثة على أرض ملعب مركز شباب غرب الموهوب بين فريقي مركز شباب غرب الموهوب وفريق مركز شباب القصر.

وأشار بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إلى أن المديرية تراعي الجانب التربوي في منافسات الدوري وتتخذ الإجراءات اللازمة وتطبق اللوائح تجاه أي خروج عن النظام.

وتأتي نتائج مباريات الأسبوع الأول للدور الثاني "للمجموعة الرابعة" في دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" ٢٠٢٤/٢٠٢٣ في محافظة الوادي الجديد بفوز مركز شباب الفرافرة على مركز شباب الجهاد بخمسة أهداف مقابل لا شيء وتعادل مركز شباب عزب القصر مع مركز شباب المعسكر بثلاثة أهداف لكل فريق وفوز مركز شباب غرب الموهوب على مركز شباب القصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والجدير بالذكر أن الأسبوع الأول للدور الثاني، للمجموعة الرابعة، يتنافس فيها مراكز شباب قطاع الداخلة مع مراكز شباب قطاع الفرافرة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.