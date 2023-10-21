الشباب يفوز على الطائي بهدفين في الدوري السعودي

فاز فريق الشباب على نظيره الطائي بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

سجل حبيب ديالو وحسين القحطاني هدفي الشباب في شباك الطائي في الدقيقتين 50، 95 من عمر المباراة.

ويحتل الشباب بهدفين النتيجة المركز العاشر برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري السعودي بينما يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك

حقق النصر السعودي فوزًا صعبًا على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

أفتتح كيفين تكودو التسجيل لضمك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تعادل تاليسكا للنصر في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

بينما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بفوز العالمي على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحل التعاون في الوصافة بـ 23 نقطة، والنصر ثالث الترتيب بـ 22 نقطة، واتحاد جدة رابعًا بـ 20 نقطة.