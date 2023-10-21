مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه الشكر لمصر على إدخال المساعدات إلى غزة

وجه مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، الشكر والتقدير إلى مصر على جهودها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الهباش تعليقا على قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصال مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم السبت أن الموقف الدولي مع أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن القمة ركزت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع "إن القمة ركزت أيضا على أهمية حل الدولتين من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة"، مشددا في الوقت نفسه على أن إزالة الاحتلال الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل في المنطقة وإنهاء تفاقم الصراع في المنطقة.

وفي سياق متصل عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمان، مساء اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر ، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

كان العاهل الأردني قد شارك في قمة القاهرة للسلام على رأس وفد ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

وأكد العاهل الأردني أن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي هو جريمة حرب، مشددا على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء وإدخال المساعدات بشكل إلى أهالي غزة.

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم ،السبت/، إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.