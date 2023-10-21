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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التشاديون يسعون لتحقيق العدالة بعد عام من الاحتجاجات الدامية ضد المجلس العسكري

التشاديون
التشاديون

ألقى القوات الأمنية التشادية القبض على إنوسنت تاسينغا، خلال المشاركة في احتجاج على تمديد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري التشادي.

احتجز في سجن كورو تورو شديد الحراسة، أمضى 6 أشهر رهن الاحتجاز قبل المحاكمات،وحكم عليه في وقت لاحق ثم عفا عنه الرئيس الانتقالي، بعد مرور عام على المسيرة المميتة ، لا يزال إنوسنت يعاني من الآثار اللاحقة.

قال إنوسنت تاسينغا، إن "ما مررنا به لم يكن سهلا تماما  كان غير إنساني، إذا جاز لي أن أقول ذلك، فإن الله هو الذي أعطانا نعمة أن نكون هناك».

تزعم محمد نور إبيدو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  أن 128 شخصا لقوا حتفهم، أن أسفرت حملة القمع ضد المسيرة السلمية في 20 أكتوبر 2022 عن مقتل حوالي 60 شخصا، وأكثر من 300 قتيل.

وأضاف إبيدو، أن "الأشخاص الذين يعتنون بعائلات بأكملها يتركون في محنة لذلك، يجب على الدولة أن تعرض مساعدتنا في محاولة فهم هذه القضية برمتها حتى نتمكن من تخفيف الوضع قليلا"، مؤكدًا بأن الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء، لا يزال التوتر مرتفعا.

بينما أوضح الدكتور ياميغي بيتينباي، محلل سياسي: "ما لا يزال بإمكاننا الاحتفاظ به بعد مرور عام، هو أنه حتى الآن، وبقدر كبير من الأمانة، يمكننا القول إن الحقيقة لم تثبت بعد سواء بشأن الحقائق أو حول الجهات الفاعلة المعنية وهوياتهم".

بعد مرور عام على هذا الحدث المشؤوم، لا يزال بعض المعارضين الذين غادروا البلاد في المنفى، قبل شهرين من الاستفتاء الدستوري الذي من المفترض أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات في المستقبل.

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