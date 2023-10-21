منتدى الإبداع بقصور الثقافة يناقش كيفية تشكيل وحدة خزفية غير تقليدية

منتدى الإبداع .. تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" للعاملين بديوان الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية.

تاريخ فن الخزف والتشكيل بالشريحة الطينية

وفي السياق قدّم د. محمود أبو هادية، من المكتبة الثقافية بالمعادي بفرع ثقافة القاهرة، محاضرة بعنوان "تاريخ فن الخزف والتشكيل بالشريحة الطينية"، تحدث خلالها عن طرق التشكيل موضحا أن العمل بالخزف يتطلب توليفة خامات، ومعالجة مختلفة سواء قبل الحرق من خلال اللون أو الملمس، أو بعد الحرق الأولي باستخدام الطلاءات الزجاجية.

آليات تجهيز الطين الأسواني وتشكيله باستخدام عجله الفخار

تناول أبو هادية بالتفصيل آليات تجهيز الطين الأسواني وتشكيله باستخدام عجله الفخار، أو من خلال طريقة الحبال، إلى جانب التعريف بتقنيات الحرق المتنوعة، وكيفية الجمع بين أكثر من تقنية لابتكار وحدة خزفية غير تقليدية، ليختتم المحاضرة بذكر استخدامات الخزف في إعداد أواني الطعام، المزهريات والتماثيل وغيرها من العناصر.

"الاتصال الفعّال.. الأساليب والمعوقات" ضمن ورشة التواصل وإعداد التقارير بقصور الثقافة

من ناحية أخرى قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير"، على مدار الأسبوع الماضي، والتي نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، للعاملين بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها وديوان عام الهيئة.

مفهوم لغة الجسد ودورها في تحقيق الاتصال الفعّال داخل المؤسسة

تحدثت أمينة عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، عن مفهوم لغة الجسد ودورها في تحقيق الاتصال الفعّال داخل المؤسسة.

أسباب معوقات الاتصال التي تحول دون وصول الرسالة بالشكل الذي يرغبه المُرسل

كما تناولت أسباب معوقات الاتصال التي تحول دون وصول الرسالة بالشكل الذي يرغبه المُرسل، ومن أبرزها البيروقراطية الإدارية، عدم صياغة الرسالة بوضوح، وصعوبة تفاعل المُرسل مع الآخرين.

وأكدت في ختام حديثها ضرورة معرفة تلك المعوقات، والتغلب عليها من أجل التواصل مع العاملين داخل المؤسسة بشكل أكثر كفاءة.