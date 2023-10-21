18 ألف شهيد ومصاب فى مجازر الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

«حماس» تدعو «قمة القاهرة» لوقف العدوان وهجوم سيبرانى على إسرائيل

واصلت اليوم إسرائيل مذابحها الوحشية لحصد أرواح الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة خاصة فى قطاع غزة المحاصر للأسبوع الثانى على التوالى وارتفعت حصيلة الشهداء فى القطاع وحده إلى 4500 على الأقل و13561 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة فى بيان مقتضب إن 70 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين. وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء 1756 طفلاً و967 سيدة وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى قطاع غزة عن استشهاد 17 من موظفيها على الأقل منذ بداية الحرب. وقال مفوضها العام، فيليب لازارينى أن بعض الموظفين «قتلوا فى منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم».

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن غارات شرق حى الزيتون فى غزة، وتم استشهاد 13 فلسطينياً فى قصف إسرائيلى على دير البلح وسط قطاع غزة.

أعلن المكتب الإعلامى الحكومى الفلسطينى عن ارتفاع حصيلة الشهداء لـ352 خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالى. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهاد 30 شخصًا فى قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة فى قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن «القصف استهدف عدة مناطق فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطناً على الأقل فى قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع».

وأضافت المصادر أن «شهيدين ارتقيا فى قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حى السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين فى هذا القصف، بينما استشهد خمسة بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، فى قصف استهدف منزلاً من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن فى قصف استهدف منزلاً من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح».

ويواصل الاحتلال حربه الاجرامية مطالباً بإخلاء 20 مستشفى فى شمال قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسئول أمنى (لم تسمه)، قوله: «طالبت إسرائيل بإخلاء 20 مستشفى شمالى قطاع غزة، تم إخلاء 6 منها، و4 ترفض والباقى فى طور الإخلاء» دون مزيد من التفاصيل. وزعم المسئول أن: «نحو 30 ألف فلسطينى جاءوا إلى الملاجئ المحيطة بمستشفى الشفاء للعمل كدروع بشرية».

ودعت حركة «حماس» المجتمعين فى «قمة القاهرة للسلام» إلى وقف «العدوان» الإسرائيلى على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم.

وقالت فى بيان لها إن استمرار القصف الإسرائيلى على غزة تزامناً مع انعقاد قمة القاهرة الجارية حالياً، بحضور الزعماء والقادة والمسئولين من مختلف دول العالم، «يضع المجتمعين فى هذه القمة أمام مسئولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف العدوان الصهيونى ضد قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر، والبدء الفورى بإدخال جميع المساعدات والمواد الإغاثية والطبية».

ونشرت كتائب «القسام»، الذراع العسكرية للحركة مقطع فيديو لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (درون). عبر قناتها على «تليجرام» صوراً للمسيّرات، مرفقين معها اقتباساً من القرآن الكريم بقوله تعالى «ترميهم بحجارة من سجيل». فى عملية «طوفان الأقصى» التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد تل أبيب، ردا على جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وممتلكاته ومقدساته.

وأعلنت عن أنها قصفت مستوطنة «سديروت» فى محيط قطاع غزة برشقة صاروخية، حيث دوت صفارات الإنذار فى عدة مستوطنات قرب القطاع.

وأضافت كتائب القسام فى حسابها على تليجرام، أنها قصفت أيضاً كيبوتس «نيريم» بقذاف الهاون، ضمن معركة طوفان الأقصى التى دخلت أسبوعها الثالث، رداً على انتهاكات الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

أعلن حزب الله اللبنانى، مساء الجمعة، استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برنيت الحدودية بالصواريخ، موقعاً عدة إصابات بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله فى بيان إن العملية جاءت ردا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذى وقع قرب موقع العباد يوم الخميس وأدى إلى مقتل الشاب ربيع البقاعى. وأكد أن «حصيلة كمين برانيت سبعة إصابات بين قتيل وجريح فى صفوف الإسرائيليين».

وقالت هيئة البث العبرية، بأن هناك إنذاراً بهجوم سيبرانى على المستشفيات التابعة للاحتلال الإسرائيلى. وأطلق الاحتلال الإسرائيلى عملية أسماها «السيوف الحديدية» العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة فى القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.