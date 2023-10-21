السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

حقق النصر السعودي فوزًا صعبًا على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

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أفتتح كيفين تكودو التسجيل لضمك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما تعادل تاليسكا للنصر في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

بينما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بفوز العالمي على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يحل التعاون في الوصافة بـ 23 نقطة، والنصر ثالث الترتيب بـ 22 نقطة، واتحاد جدة رابعًا بـ 20 نقطة.

فيما يأتي الفتح في المركز الخامس بـ 20 نقطة، وأهلي جدة سادس الترتيب بـ 19 نقطة، والاتفاق سابعًا بـ 17 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي

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