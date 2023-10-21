فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين علامة على سرطان القولون

قال الجراح إيلدوس موخاميتوف، إنه مع تطور سرطان القولون والمستقيم، قد يحدث فقر الدم لدى الشخص، وهو نوع من السرطان يصيب الأشخاص غالبًا بعد سن الأربعين.

وفي أغلب الأحيان، يحدث سرطان القولون والمستقيم بدون أعراض واضحة ويتم اكتشافه بعد فوات الأوان، ولكن في المراحل المبكرة يستجيب المرض بشكل جيد للعلاج، لذا من المهم التعرف عليه في الوقت المناسب.

ونصح موخاميتوف الروس بالتأكد من استشارة الطبيب في حالة ظهور أعراض معينة، ووفقا له، يجب إجراء الفحص والتحقق من السرطان إذا كنت تعاني من فقر الدم وانخفاض مستويات الهيموجلوبين.

وقد يكون فقر الدم علامة على وجود ورم في النصف الأيمن من الأمعاء الغليظة، وأكد أنه إذا انخفض مستوى الهيموجلوبين لديك، فيجب عليك بالتأكيد الخضوع للتشخيص.

كيف يتجلى فقر الدم؟

تتمثل أعراضه في الشحوب، والتعب السريع، وضيق في التنفس، والدوخة، وبقع في العينين، وطنين، والتعرق الشديد حتى مع مجهود بدني طفيف.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف الجراح، يجب إجراء فحص السرطان إذا كنت تشعر باستمرار بعدم الراحة في معدتك، ويحدث الانتفاخ وانتفاخ البطن، علامة أخرى مثيرة للقلق هي زيادة الإمساك.

ولفت محمدوف الانتباه إلى حقيقة أن الكشف في الوقت المناسب عن سرطان القولون والمستقيم يساعد في المقام الأول عن طريق التشخيص الوقائي.

وبعد 40 عامًا، يجب إجراء تنظير القولون وإجراء اختبار البراز للدم الخفي بالإضافة إلى ذلك، للحصول على حماية أفضل ضد سرطان القولون، يجب عليك الالتزام بالعادات الصحية - تجنب النشاط المستقر، وعدم التدخين، وتجنب السمنة، وعدم تناول الأطعمة غير الصحية، وعدم تعاطي الكحول.