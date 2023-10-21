كوريا الشمالية تدين إمداد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز

أدانت كوريا الشمالية قيام الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بصواريخ باليستية أرض أرض طويلة المدى تعرف بـ "أتاكمز"، مؤكدة أن أي ضربة ستوجه لروسيا باستخدام تلك الصواريخ لن تؤدي إلا إلى عرقلة جهود السلام.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، سين هونج تشول - في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم السبت إن الخطوة جاءت على الرغم من القلق الشديد للمجتمع الدولي ومعارضته القوية للأمر.

وأضاف البيان أن أي ضربة ستوجه إلى داخل روسيا التي تعد قوة نووية - لن تساعد في إرساء نهاية مبكرة للوضع الأوكراني أو في التوصل إلى تسوية سلمية مثلما تدعو الولايات المتحدة إلى ذلك، إنما ستكون عاملا محفزًا لوضع أوروبا بأكملها في بوتقة حرب لا نهاية لها وإطالة أمد الحرب.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضي أنها استخدمت نظام الصواريخ التكتيكية للجيش "أتاكمز" لأول مرة، ما ألحق أضرارًا هائلة بمطارين اثنين في مناطق تابعة لروسيا، على الرغم من تعهد الحكومة الأوكرانية بعدم استخدام تلك الصواريخ لضرب داخل روسيا.