سول: الحلقة المفرغة من الاستفزازات التي تمارسها كوريا الشمالية "لم تعد فعالة"

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبى كيم يونج-هو إن الحلقة المفرغة التي تعيشها كوريا الشمالية من تلقي المساعدات وخرق الاتفاقيات "لن تنجح بعد الآن" في ظل الإدارة الحالية للرئيس الكوري يون سيوك-يول ، مضيفا أن "مثل هذا السلوك الخاطئ لن ينجح بعد الآن"، مؤكدا أن إدارة يون أوضحت أنها سترد على استفزازات كوريا الشمالية على أساس المبدأ.

وأضاف كيم - في مؤتمر استضافه فرع برلين للمجلس الاستشاري للتوحيد السلمي - أن "كلما هددت كوريا الشمالية باستفزازات مختلفة، يقام حوار، وبعد انخراط الدول بالحوار وتقديم المساعدة، قامت الدولة من جانبها في نهاية المطاف بخرق الاتفاق وإدارة ظهرها "، لافتا إلى أن التهديد النووي لكوريا الشمالية ظل مستمر منذ 30 عاما .

وأضاف أن "مثل هذا السلوك الخاطئ لن ينجح بعد الآن"، مؤكدا أن إدارة يون أوضحت أنها سترد على استفزازات كوريا الشمالية على أساس المبدأ.

ويقوم كيم حاليا بزيارة تستغرق سبعة أيام إلى بريطانيا وألمانيا كما أن من المقرر أن يزور هامبورج يوم الثلاثاء لحضور احتفال بمناسبة إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 والالتقاء بمسؤولين حكوميين للحصول على الدعم لهدف سياسة سول المتمثل في بناء شبه الجزيرة الكورية الموحدة.