قرقاش: دور مصر الدبلوماسي مهم وحيوي لحشد الجهود للتصدي للعدوان علي قطاع غزة

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن دور مصر الدبلوماسي مهم وحيوي لحشد الجهود الدولية الواسعة عبر قمة القاهرة للسلام للتصدي للتصعيد الخطير علي قطاع غزة.

واضاف قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن هناك دور دبلوماسي مصري مهم وحيوي لحشد الجهود الدولية الواسعة عبر قمة القاهرة للسلام للتصدي للتصعيد الخطير في غزة.

واكد قرقاش أن مشاركة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تأتي في ظل قناعة إماراتية راسخة بضرورة العمل الجماعي لتوفير الحماية للمدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية وتفادي توسع الصراع وامتداده.

وانطلقت اليوم السبت قمة القاهرة للسلام، في العاصمة الإدارية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد من قادة العالم، وتهدف لإيجاد حل للأزمة المستمرة في قطاع غزة منذ أسبوعين، والتظر في حل مستدام للقضية الفلسطينية.

وافتتح الرئيس السيسي، القمة بكلمته التي أكد فيها أن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.

وفي سياق متصل قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلًا، جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، و27 طفلا في الضفة الغربية في الفترة ذاتها، أي بمعدل 120 طفلا يوميا.

وأكدت الحركة، التي تتخذ من دبلن مقرًا لها في بيان صحفي صادر عن مكتبها برام الله، أن أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى من ذلك بكثير.

وبينت أن الأطفال الفلسطينيين الذين نجوا حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء قطاع غزة يعانون من أزمة إنسانية كبيرة، ما يؤدي إلى تفاقم الصدمات العصبية والنفسية القائمة منذ 16 عاما من الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وأشارت إلى أن الصدمة التي يعاني منها الأطفال في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية، فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم، ما يترك ندوبا لا تمحى على سلامتهم العقلية، كذلك فإن إبادة عائلات بأكملها في غمضة عين، يؤدي إلى تحطيم أسس هذه الأسر، فالأطفال، الذين كانوا يجدون الأمان والراحة في أحضان عائلاتهم، أصبحوا الآن أيتاما.