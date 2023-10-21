تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف - محمد بسيونى - إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط:سيرجى اكا - محمود سيد -أحمد النادري

-محمود قاعود - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو الآتي:

حسن شاهين- أسامة فيصل - أحمد ياسر- محمود الجزار - معاذ الحناوي- جريندو -أحمد مدبولى - عماد فتحى -أحمد سعيد.