عاجل
محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024
السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 
وجاء التشكيل علي النحو الآتي: 
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف - محمد بسيونى - إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط:سيرجى اكا - محمود سيد -أحمد النادري
-محمود قاعود - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو الآتي:

حسن شاهين- أسامة فيصل  - أحمد ياسر- محمود الجزار - معاذ الحناوي- جريندو -أحمد مدبولى - عماد فتحى -أحمد سعيد.

الجريدة الورقية