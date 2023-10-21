بدء المعسكر الثالث لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بمركز شباب نيدة بأخميم

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تنفيذ معسكرات الرياضية من أجل التنمية، "لياقتي .. مهارتي دوى" حيث إنطلقت فعاليات المعسكر الثالث لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بمركز شباب نيدة، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" ومنظمة اليونيسيف لعدد ١٠٠ مشارك من الجنسين للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة .

ويعتبر هذا المعسكر الثالث من إجمالي عدد أربعة معسكرات سوف يتم تنفيذهم بمحافظة سوهاج، وتم تنفيذ المعسكر بواسطة مدربات متخصصات من محافظة سوهاج .

ويهدف البرنامج إلى اكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤي من خلال دوائر دؤي.

ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات ويتم تقييم المشاركات من خلال الاستمارات المعتمدة من الوزارة للتقييم القبلي والبعدي بعد إنتهاء البرنامج وعبر المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدي استفادتهم وتنمية خبراتهم ومعارفهم.

ويتم التنفيذ بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج .



وأكد وكيل الوزارة على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل علي تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الاجتماعية والعمل الجماعي .