بريطانيا تنتفض.. خروج 100 ألف شخص بشوارع لندن لدعم فلسطين.. صور

تظاهر اليوم السبت نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبين بوقف فورى للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلى فى لندن).

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال "مساعدات إنسانية كاملة"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كــ "فلسطين ستتحرر".

لافتات "فلسطين حرة"

وتقوم شرطة العاصمة بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع، ويعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

السفارة الإسرائيلية

وتظهر صور من لندن يوم السبت تواجدا أمنيا كبيرا حول السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع، وتم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

قمة السلام الدولية

وقد انطلقت فعاليات قمة السلام الدولية التي تستضيفها القاهرة، اليوم السبت، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشارك في القمة زعماء ووزراء خارجية 31 دولة و3 منظمات دولية.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في افتتاح القمة، قادة الدول إلى الاتفاق على خارطة طريق لإنهاء "الكارثة الإنسانية في غزة وإحياء مسار السلام".

وقد أدان الزعماء العرب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة خلال القمة. وطالبوا بتجديد الجهود لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، وبحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل قرار الدولتين.

ويحاول اجتماع القاهرة إيجاد سبل لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا، بعد أن تعهدت إسرائيل بمحو حركة حماس وكثفت القصف على القطاع وقطعت عنه إمدادات الماء والكهرباء والوقود.

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