خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد في تعاملات، يوم الجمعة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم المالية موجة الخسائر في ظل قلق المستثمرين من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة واتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

الأسهم الأمريكية

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية منخفضا بما يصل الى نحو 54.48 نقطة أو بنسبة ارنخفاض تعادل 1.27% ليصل الى مستوى 4223.52 نقطة، في حين انخفض المؤشر بنسبة 2.39% خلال الأسبوع.

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في الأسهم الأمريكية بواقع 202.46 نقطة أو بنسبة حبوط توازي نحو 1.54% ليصل إلى مستوى 12983.81 نقطة، وتراجع بنسبة 3.16% خلال الأسبوع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي في الأسهم الأمريكية بنحو 291.83 نقطة أو بنسبة انخفاض توازي 0.87% ليصل إلى مستوى 33122.34 نقطة، فيما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.61%.

الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 7 أشهر

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ أدت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد السندات الحكومية وتقارير أرباح مخيبة للآمال إلى ضغوط على الأسهم عالية المخاطر.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في سبعة أشهر، منخفضا بما يصل نسبته نحو 1.4%.

وتراجع المؤشر بنسبة 3.4% خلال الأسبوع، إذ غذت المخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر في غزة القلق حيال انقطاع إمدادات النفط، مع استمرار توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما أثر على المعنويات.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة الإحجام عن المخاطرة، حيث أشار صناع السياسة بالبنوك المركزية، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول، إلى أن التشديد النقدي سيستمر.

ولم تدعم أرباح الشركات المعنويات كثيرا، مع تحذير المحللين من مزيد من الضغوط على هوامش الربح نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.

وخسر سهم هوسكفارنا السويدية لتصنيع معدات الحدائق فى الأسهم الأوروبية 8.0% بعد أن سجلت إيرادات في الربع الثالث دون التوقعات.

وقاد قطاع التعدين فى الأسهم الأوروبية الهبوط وانخفض 3.4% متأثرا بتراجع 7.2% في سهم شركة بوليدن بعد انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث بفعل ارتفاع التكاليف.

وهبط مؤشر السفر والترفيه فى الأسهم الأوروبية 2.3% مع تراجع سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 4.5% بعد تباطؤ صافي النمو الفصلي.

وكانت الأسهم المالية فى الأسهم الأوروبية أيضا بمثابة عائق كبير، مع نزول سهم بنك يو.بي.إس 2.8%.