قافلة طبية بقرية الجمالية بمركز قوص بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الجمالية بجوار الوحدة الصحية التابعة لإدارة قوص الصحية، غدا الأحد ٢٢ اكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون إلي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ونشر سُبل التوعية المختلفة.

وأكد بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بمركز قوص، بهدف دعم الرعاية الصحية للمواطنين بالإضافة إلي التوعية الطبية والأدوية التي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.